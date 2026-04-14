能登半島地震から8カ月となった「輪島朝市」周辺に供えられた花＝2024年、石川県輪島市石川県は14日、2024年に発生した能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに2人の認定が決まったと発表した。関連死は新潟、富山両県の14人を含め計501人になる見通し。死者の累計は、建物倒壊などによる「直接死」228人と合わせて729人に上る見込み。14日は七尾、輪島両市と穴水町が計14人を審査した。うち認定が決まったのは七尾市1