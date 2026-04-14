１４日午後５時３５分頃、秋田新幹線の秋田−大曲駅間の線路脇で火災が発生した。ＪＲ東日本によると、約１時間後に消火活動は終了し、午後７時２５分に運転を再開した。この影響で、秋田発東京行きの「こまち４４号」が運休したほか、秋田新幹線上下計３本に最大１１０分の遅れが出た。また、奥羽線と羽越線の上下計４本が運休したほか、８本に最大１０５分の遅れが出た。