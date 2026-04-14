◇セ・リーグヤクルトーDeNA（2026年4月14日松山）これぞ「てるてるつば九郎」効果だ！ヤクルトは準本拠地「松山」で、5回まで2点をリード。初回に先制点を奪うと、一時勝ち越されたが、5回に4点を奪い再度勝ち越した。試合前から強い雨が降り続き、グラウンドコンディションは不良。それでも一塁側ベンチに吊された「てるてるつば九郎」が天ににらみをきかせたのか、試合が進むにつれて雨脚は弱まった。5回が終了すると