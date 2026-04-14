リングを彩った６人のラウンドガールとは明らかに衣装が異なる、ひと際存在感を放つ“9等身”のスペシャルラウンドガールが突如、登場。「すげぇスタイル」「脚長すぎる」「顔ちっさ」などファンがざわつく一幕があった。【映像】身長173センチの9等身ラウンドガール（全身正面）4月11日、代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」の第２部。第1試合目はK-1スーパー・フェザー級の一戦。第3代K-1 WORLD GP＆第4代