アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖措置が、日本時間13日夜に始まりました。イラン側も対抗措置を辞さない構えを見せる中、日本では、ユニットバスの受注にも影響が広がっています。■トランプ氏“キリスト”に？画像が波紋…トランプ大統領がSNSに投稿した画像を見ると、横たわる男性の額に手をかざし、手のひらからは光、背後には天使のようなシルエットも確認できます。トランプ氏をイエス・キリストに重ねているようにも見