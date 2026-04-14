ポプラ社より2025年7月に刊行された『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』(原作：広島テレビ放送編『いしぶみ』、漫画：サメ マチオ)が、第55回 日本漫画家協会賞大賞＜萬画部門＞を受賞した。昨年は戦後80年。戦争体験者の高齢化が進み、記憶の継承が大きな課題となるなか、本書では原爆で全滅した広島二中一年生の貴重な記録を漫画という表現手法によって描き出している。原爆投下前の広島の街並み、そ