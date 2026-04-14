Ｆ１レッドブルでリザーブを務める角田裕毅に、ハース移籍が急浮上してきた。角田は最短でのＦ１正ドライバー復帰を目指して、来季の移籍先を模索中。そして、トヨタと提携して小松礼雄代表が率いるハースが有力候補として挙げられている。英モータースポーツ専門メディア「Ｆ１オーバーステア」は、著名ジャーナリストのスコット・ミッチェルマルム氏がポッドキャスト番組「ＴｈｅＲａｃｅＦ１」に出演した際の話を伝え