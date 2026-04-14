中島健人が、2026年の夏から台北・バンコク・ソウルの全3都市6公演を巡る＜”IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026＞の開催を発表した。本発表は、現在開催中の全国ツアー＜”IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026＞の福岡公演にてアナウンスされた。◆◆◆◾️中島健人 コメント初めてのアジアツアーが決まりました。ここまで大きなツアーをさせていただけること、応援してくれる全ての皆様に感謝しており