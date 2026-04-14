中道改革連合は１４日、都内の党本部で衆院選の落選者とのオンライン会議を行い、党から一部落選者への支援金は月額４０万円程度を検討していることを明かした。立憲民主党時代は月５０万円だったことを考えると、１０万円程度減る計算となる。同党の渡辺創幹事長補佐は「落選者支援としては現時点では月額４０万円程度の支援を検討しています」と明言。「当初、スタートは３０人程度の規模、その後２０人程度積み増していく」