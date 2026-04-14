◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）すっかり走れなくなった私だが、小学６年の頃は校内一の俊足を誇っていた。当時の身長は１７０センチに迫る勢いで体重は６０キロほどだったと記憶する。“馬格”に恵まれ、鋭い伸びを示していた。速い馬が勝つとされる３冠初戦。馬格は大事とデータが教えてくれる。前走馬体重４６０キロに満たない馬は【０・０・１・２４】（データは以降も過去１０年）