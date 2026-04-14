女優・松本まりか（４１）と顔がそっくり！同じ１９８４年生まれの人気歌手が、２ショットを撮影した。１４日までにインスタグラムを更新し「まりかちゃん。先日のＬｉｖｅに来てくれました」と投稿したのは、「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子（４２）。２人は、１月期に放送されたテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」で共演し、島袋は「こうして仲良くなれて私はとても嬉（うれ）しいです」と喜んだ。松本は１９８４年９月１２日