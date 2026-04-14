Ayumu Imazuが、2025年11月に東京国際フォーラム ホールAで開催した、自身最大規模のワンマンライブ＜Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -＞より、「Superstar」のライブ映像を公開した。本公演の「Superstar」は、バックダンサーのオーディションを勝ち上がった16人の“Superstar Dancers”と、AI’M Creativeの6人、そこにAyumu Imazuを加えた総勢23人によるパフォーマンス映像になっている。https://youtu.be/j6ueIzXqT70本映