義理の家族との付き合いは難しいもの。筆者の知人Aさんは近距離別居なのですが、何かと育児にかかわろうとする義姉に困らされていました。義母も夫も「練習させてあげて」と義姉と息子をかかわらせようとしてきます。育児の大切な瞬間を奪われたAさんの反撃が始まるのでした。 練習させてあげて Aさんは近距離別居で結婚生活を送る共働きママ。昨年、息子が生まれてから、義実家に住む未婚の義姉が遊びに来たがるようになり