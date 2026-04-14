俳優の望月歩が１４日、都内で主演映画「Ｅｒｉｃａエリカ」（宮岡太郎監督、５月１５日公開）の完成披露上映会に出席した。彼女のいないフリーターの辰樹（望月歩）がカフェで働く女性・エリカ（林芽亜里）と出会い同棲生活を始めたが、不可解なことが起こるサイコホラーとなっている。宮岡監督が学生時代に作った自主映画が元となり、１０年以上の時を経て長編映画化。「監督がここまで準備してきた作品の真ん中に立てる