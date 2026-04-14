音楽には流行り廃りがある。ムーブメントもある。時代のぶり返しや揺り戻しもある。音楽を作りそれを完成させ世に打ったときに、どのような波に乗るのか、あるいは乗せないのか。音楽が世で語られるときには、必ずその時の時代性や世の中の流れのストーリーが絡み合ってくる。今回紹介するのは「No No Girls」でその才能を見せつけた現役高校生Cocoaの最新作「SUN POUR」だ。その圧倒的な才能はどのような楽曲アレンジで世にアピー