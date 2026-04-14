モデルで女優の林芽亜里が１４日、都内で映画「Ｅｒｉｃａエリカ」（宮岡太郎監督、５月１５日公開）の完成披露上映会に出席した。彼女のいないアルバイトの辰樹（望月歩）がカフェで働く女性・エリカ（林芽亜里）と出会い同棲生活を始めたが、不可解なことが起こるサイコホラーとなっている。本作が映画デビュー作となった林は「最初が『Ｅｒｉｃａエリカ』で良かったと思っている」と笑顔。宮岡監督が学生時代に作った