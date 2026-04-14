元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１４日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜・午後７時）に出演。初恋の人との再会を果たした。放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？芸能人が過去好きだった人５連発」。中川アナは「初恋の相手に会えるか？」の企画に挑戦した。商社に勤めていた父の仕事の関係で３歳から６歳まではフィンランド、１０歳から１４歳までは