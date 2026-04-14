女性アイドルグループ「TiiiMO(ティーモ)」のAyaNon(あやのん)が13日、自身のX(旧ツイッター)を更新。東京大学大学院へ入学したことを報告した。 【写真】才色兼備！スーツ姿のAyaNonさすが東大大学院の知的な雰囲気 AyaNonは慶応大在籍時の2024年に「ミス慶應コンテスト」で準グランプリを獲得。その年の大学ミスコンでグランプリ・準グランプリを受賞した学生のみが出場できる「MISS OF MISS CA