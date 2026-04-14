◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-DeNA(14日、松山)DeNA・佐野恵太選手がプロ通算1000安打を達成しました。雨の松山で行われているこの試合。佐野選手は第1打席で四球を選び迎えた第2打席、ヤクルト先発・小川泰弘投手のスライダーをはじき返しセンターへのヒット。ヒット数を通算999本とし、開幕から14試合連続安打を記録します。そして5回の第3打席、ストレートをまたもセンターへ打ち返して1000本目のヒットに。その後試合は5回