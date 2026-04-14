テレビ朝日系「徹子の部屋」が１３日に放送された。この日は、歌手・美川憲一がゲスト出演。美川は昨年に洞不全症候群とパーキンソン病への罹患（りかん）を公表したときの心境を黒柳徹子に打ち明けた。美川は、洞不全症候群の診断を受けた際に「（医師から）手術した方がいいですよって。『楽になりますよ。ベースメーカー入れたら、皆さん長生きする人が多いですから』って。だったら、やってもらいますって。長生きしたい