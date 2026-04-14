長年の友人だったという元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と１月３０日に結婚していたことを、３月２８日に発表したＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむが、２歳息子とディズニーランドを楽しんだことをＳＮＳで明かした。てんちむは２３年９月末に突如、活動を休止。２４年４月２６日に「活動休止中に母になったことをご報告いたします」と公表し、「結婚せずに子供育てていくことを自分の意思で決めて、シングルマザー