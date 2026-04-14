歌手で俳優の中島健人が、8月から10月にかけ、初のアジアツアー『“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026』を開催することを発表した。台北、バンコク、ソウルの全3都市、6公演となる。【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブ昨年9月には初の海外単独公演を開催し、香港で開催された大型フェス『Clockenflap』に出演。今年2月には2枚目のフルアルバム『IDOL1ST』をリリースするなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精