「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）巨人先発の則本が、６回２失点無失点で降板した。七回、先頭の打席で代打を送られた。六回は２死から中野に左前打でこの日２安打目を許した。それでも続く森下をフルカウントから外角低めの速球で見逃し三振。マウンドで拳を握り大きくほえた。今季巨人へ移籍した則本は、昨季までの楽天時代に甲子園での阪神戦に３度登板。１４年６月には７安打完封勝利。２４年にはリリーフでいずれ