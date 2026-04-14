漫画『ハイキュー!!』の舞台化作品となる劇団『ハイキュー!!』の新作公演が、12月に東京、2027年に大阪で上演されることが決定した。あわせて演出・須賀健太からのコメントが公開された。【動画】その高校出るの！？IH予選に突入劇団『ハイキュー!!』新作公演の告知襟像劇団『ハイキュー!!』は、前舞台シリーズ（ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」）を継承する形で生まれた新たなプロジェクト。演出に須賀健太を