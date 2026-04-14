中東情勢を受けて塗料やシンナーなどの不足が深刻化。建設現場では工事がストップする事態も起きはじめています。記者「都内にある住宅では、資材不足により改修工事が始められない状況となっています」雨漏りがおきたため、工事が必要なこちらの住宅。1週間近く、工事が始められていません。その理由は屋上に張る防水シートが入荷しないためだといいます。さらに別の建築現場でも…「きょうは壁（の塗装）を進めたいんですけど」