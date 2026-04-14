俳優の吉川愛が14日、都内で行われた実写映画『鬼の花嫁』鬼花女子会舞台あいさつに登壇した。この日は、ヒロイン・柚子役の吉川、柚子の妹・花梨役の片岡凜、池田千尋監督、イメージソング「Ray」を担当する由薫が参加。由薫の生歌唱を披露し、吉川らを感動させた。【動画】由薫、『Ray』を生披露美声に吉川愛&片岡凛も涙？あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育