いま、拡大しているのが、「後ろめたさ」や「背徳感」を意味する“ギルティ”市場。【写真を見る】「ギルティー！」出水アナも思わずうなった贅沢トーストのトッピングとはいまやストレスは、「発散」ではなく「溶かす」時代なのだそうです。“背徳感”がクセになる？今話題のギルティ商品3月に発売された、サントリーが開発に1年かけた炭酸飲料「ギルティ炭酸 NOPE」。こだわったのは…サントリービバレッジ＆フード株式会社