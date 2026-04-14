「阪神−巨人」（１４日、甲子園球場）先発の才木浩人投手は６回７安打２失点（自責１）８奪三振だった。初回は三者凡退で順調な立ち上がり。しかし二回、遊撃・木浪の失策と安打で無死一、二塁に。大城に適時中前打を浴び、先制を許した。なおも無死一、三塁で増田陸には左翼フェンス上部直撃の適時二塁打を献上。２点目を失った。三回は再び３人で料理。四回は連打で１死二、三塁のピンチを背負ったが、無失点で切り抜けた