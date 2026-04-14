子どもとみられる遺体の発見から一夜明けた京都・南丹市。14日午後、この遺体は3月23日から行方不明になっていた安達結希さん（11）だと判明した。発見された遺体は安達結希さんと判明林道では、タイヤの痕を調べているのか、捜査員がメジャーを使って測っているのが見えた。遺体の発見現場では14日朝から鑑識作業が行われていた。事態は新たな局面を迎えた。小学6年生の安達結希さんが行方不明となって、ちょうど3週間がたった13