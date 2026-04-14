１２日の自民党大会で陸上自衛隊の女性隊員が国歌を歌唱する場面があり、小泉防衛相は１４日の記者会見で職務ではなく私人で行ったものだとして、自衛隊員の政治的行為を制限する自衛隊法６１条には抵触しないとの認識を示した。「国歌の歌唱は政治的行為に当たらない」と述べた。小泉氏は事前に知らされていなかったとして、省内の報告体制を改善する方針も示した。隊員は陸自の中央音楽隊に所属する３等陸曹。当日は司会者か