夜に犬を散歩させる時の「絶対NG行為」4選 1.黒っぽい服での散歩 夜道において、黒や紺などの暗い色の服は背景に溶け込んでしまい、車や自転車の運転手からはほとんど見えません。飼い主が黒い服を着ていると、運転手は「そこに人がいる」と気づくのが遅れ、衝突事故につながる恐れがあります。 また、犬の毛色が黒や茶色の場合はなおさら危険です。自分たちの存在を周囲に知らせることができない服装で歩くことは、暗