ワンコがご飯を食べなくなったので、心配して病院に連れて行ったら…？まさかの診断結果に爆笑する人や感心する人が続出し、投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破しています。 【動画：犬があまりにもご飯を食べないので、心配で病院に連れて行ったら…予想外だった『まさかの診断結果』】 ワンコがご飯を食べないので病院へ TikTokアカウント「user77147910443845」には、チワワ×ダックスフンドのMIX犬「モカ」ちゃ