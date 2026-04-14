犬の「換毛期」にしてはいけないNG行為4選 1.無理やり毛を引っ張る 毛がたくさん浮いていると、手で引き抜きたくなるかもしれませんが、これは絶対にやめましょう。換毛期でも、全ての毛が一度に抜けるわけではありません。まだ抜ける準備ができていない健康な毛を無理に引っ張ると、毛穴や皮膚を強く傷めてしまいます。 これは人間でいえば、無理やり髪の毛をむしり取られるような痛みと同じです。何度も繰り返すと炎