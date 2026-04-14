晴天に恵まれた14日の県内、魚沼市では雪の上で桜が咲く“雪上桜”が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。一方、この桜を巡ってある問題も起きています。魚沼市の中でも豪雪地帯にある福山峠では雪の上に桜が咲く“雪上桜”が見ごろを迎えています。この時期しか見られない珍しい景色を見ようと多くの観光客が訪れていました。＜訪れた人＞「青空がきれいやな、きれいやな言いながら見てた」「なんかあのとっても可愛らしく