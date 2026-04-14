【酒と泪と男とカルチャー】お酒と映画。何と相性の良い響きでしょうか。お気に入りの映画を観ながら、好みの1杯を呷る…現実でありながらアルコールの手助けもあってまるで夢の中にいるような、そんな心地良いひととき。映画のプロたちもそう思っているようです。今回は映画が好きで好きで仕方がなく、趣味をとうとう仕事にしてしまったふたりにお酒と映画の相性の良さについてインタビュー。果たして映画関係者は何の映画に何の