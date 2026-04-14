ザ・リッツ・カールトン東京は、「ビー ドゥ ショーメ アフタヌーンティー」を4月1日から5月31日まで開催する。パリのハイジュエリーメゾンであるショーメのアイコンコレクション「ビー ドゥ ショーメ」の世界観を楽しめる。総料理長のサンドロ・ガンバが、零れ落ちる蜂蜜の輝きや元気に飛びまわるミツバチなどジュエリーのデザインをオマージュしたスイーツやセイボリー、ハニカムモチーフのオリジナルプレートやクロスを手がけた