「Spotifyカンプ・ノウ」に鳴り響く歌声が、ピッチ上の特定の選手たちを消し去ってしまう魔法でもあるかのようだ。バルセロナにおいて、ラミネ・ヤマルは孤独に陥った。観客たちはクバルシ、ペドリ、ラフィーニャには惜しみない喝采を送る。だが奇妙なことに、バルサの歴史を塗り替えるべく運命づけられたこの神童に対して、彼らはまだ完全にはひれ伏していない。今シーズンここまで最も重要だった試合――アトレティコ・マドリ