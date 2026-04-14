雲仙市小浜町で、温泉の恵みに感謝する「小浜温泉湯祭り」が5日に行われ、多くの人でにぎわいました。 昭和初期に始まり、春の恒例行事となった「小浜温泉湯祭り」。 今年は約4000人が訪れました。 会場では、ご当地グルメの「小浜ちゃんぽん」を100円で提供。 （来場者） 「あっさりしていて、すごくいい味だと思います」 （小浜ちゃんぽん愛好会 林田 真明 番長） 「島原半島の恵みが詰まっているのが