All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月11日に回答のあった、神奈川県在住51歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：51歳女性同居家族構成：本人、長男（13歳）、次男（11歳）、父（76歳）、母（77歳）居住地：神奈川県住居形態：その他（両親の持ち家）雇用形態：派遣・契約社員年収：300万円現預金：1400万円リスク資産：820万円「将来のためのお金はとりあえ