俳優の平愛梨さんは4月13日、自身のInstagramを更新。息子たちのかわいい姿を公開しました。【写真＆動画】平愛梨の息子4人がおそろいアイマスクで就寝「もうみんな可愛すぎー」平さんは「寝かしつけおやすみ前のカオス達」とつづり、1本の動画と1枚の写真を投稿。4人の息子たちが並んで寝ています。「夫と私はアイマスクを付けて就寝その様子を見てるカオス達はPAPAのアイマスクを取って付けてたから『子供用があったよ』と買