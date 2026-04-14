左から：サントリー マーケティング本部 リキュール・スピリッツ部長の新関祥子氏、サントリー大阪工場 工場長の矢野哲次氏サントリーは、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の見学ツアーを5月8日から一般公開する。サントリー大阪工場は、「国産の洋酒づくり」を志した創業者・鳥井信治郎が、創業の地・大阪に1919年に建設した、同社において最も歴史ある工場。同工場を一般公開するのは今回が初めてとなる。一般