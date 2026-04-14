インターネットのサーバーを購入すれば利益が得られるとうたい違法に資金を集めたとして、顧客の弁護団が京都市の会社を消費者庁に告発しました。合同会社クリアースカイは、顧客に購入させたサーバーを外部に貸し出すことで、数か月後に10パーセントの利益を加えて買い戻すとうたい出資を募っていましたが、ことし2月から代表と連絡がつかない状態だということです。これが法律で禁止された販売預託商法にあたるとして、顧客の弁