東宝が１４日に発表した２０２６年２月期連結決算は、売上高にあたる営業収入が前期比１５・２％増の３６０６億円、最終利益が１９・４％増の５１７億円といずれも過去最高だった。配給を手がけた「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」と「国宝」が記録的なヒットとなり、業績を押し上げた。映画事業の営業収入は３０・６％増の１８２６億円、本業のもうけを示す営業利益は３０・３％増の３７３億円。昨年６月に公開された「国宝」