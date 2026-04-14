【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、小泉萌香が14日、都内で行われた映画『Erica -エリカ-』（5月15日公開）の完成披露上映会舞台挨拶に宮岡太郎監督とともに出席。作品への思いや映画のテーマにまつわるトークを展開して会場を沸かせた。【写真】25歳俳優「好きになって帰ってくれたら嬉しい」絶賛のヒロイン美女◆望月歩、満員の客席に感無量本作は、東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映