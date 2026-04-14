2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り！今回の新作は、マットリップながら、なめらかな塗り心地で重ねづけも楽しめる名品なんだとか...！フランスの女性気分を味わえる全8色を、ぜひチェックしてみてください♡【CELINE】軽やかマットなリップバームに注目2024年にデビューしたセリーヌ ボーテに、リップバームが仲間入り。なんと、今回はよそおいを新たにスタイリッシュなシルバーのケース！仕上