◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が、１点を追う７回に登板した。この日、今季初めて出場選手登録された。契約の内容に「クローザーとしての起用」も含まれていた中で、開幕前から起用法について球団と協議を続けており、試合前に三笠杉彦ＧＭは改めて「双方合意しました」と説明。小久保監督も「９回を投げる日もあるし、そうじゃない日もある」と、今後