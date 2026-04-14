東宝が１４日、公式サイトで２０２６年２月期の決算を公開。興収が１３９９億円で過去最高だったと発表した。公開された資料によると、営業収入が前年比１５．２％増の３６０６億円、営業利益は同５．０％増の６７８億円、純利益も同１９．４％増の５１７億円となり、全てにおいて過去最高だった。過去最高の要因としては「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（４００億円）、「国宝」（２０６億円）、「劇場