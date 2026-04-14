◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利の権利を持って降板した。加入後２度目の先発で６回２安打０封。試合前時点で打率リーグトップの阪神打線を９３球でねじ伏せた。６回２死一塁。最後は外角低め１４８キロ、渾身の直球で３番・森下を見逃し三振に斬った。勢いのまま左脚を高く蹴り上げ、叫び、吠えたベテラン。甲子園は則本コールに包まれた。初回から今季最速１