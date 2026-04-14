ANAホールディングス本社が入るビル＝2020年、東京都港区国土交通省は14日、ミスをした航空機の整備士が虚偽の整備記録を作成するなど、昨年に整備業務で2件の不適切な行為があったとして、全日空に業務改善勧告した。再発防止策を検討し、5月15日までに報告するよう指示した。全日空では2024年に福島空港でも不適切整備が発覚しており、国交省は再発防止に向けたシステムが機能していないと判断、安全管理体制を改善するよう