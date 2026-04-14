【前編はこちらから】相次ぐ県立高校の統合 教育現場で何が？ 新庄市では新庄志誠館高校が新たに誕生（山形）https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2599336?display=1 【写真を見る】【後編】県立高校の再編は今後どうなる？ 県教育局を直撃伝統校の統合にはどんな課題が？県内の教育最前線に迫る（山形） 特集です。県立高校の再編整備についてです。 この春、新庄市で新たに開校した新庄志誠館高校。この高校は２